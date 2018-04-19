بدر: تخصيص 2 مليون جنيه لأغلب نواب ائتلاف "دعم مصر"

19 أبريل 2018 - 08:58 ص

تقدم محمود بدر - عضو مجلس النواب - بسؤال للدكتور شريف إسماعيل - رئيس الوزراء - ولوزيرة التخطيط هالة السعيد بشأن تخصيص وزراتها مبلغ نصف مليون جنيه لعدد كبير من نواب ائتلاف دعم مصر .



وقال "بدر" في تصريحات صحفية إن هذا التصرف كان تصرفًا فاضحًا من الحكومة وكتلة الدعم معًا وهو ما يطرح تساؤلًا حول ما يشاع عن محاولة «دعم مصر» لتأسيس حزب، قائلًا: «هل نحن سنكون بصدد جديد يحتكر الأغلبية والخدمات، ويعطي لمن يريد بغير ويمنع عن من يريد» بحسب جريدة الدستور.



وأضاف: «أنه رغم رؤيتي بأهمية وجود تنظيم سياسي حقيقي في الدولة المصرية إلا أن بهذه السياسات غير مؤهل لعمل حزب سياسي، لأن الحزب الذي تريده مصر حزب يجمع المصريين ولا يفرقهم ويوحدهم لا يشتتهم فكيف سيخرج حزب من رحم من فرقوا النواب وجعلوهم فوق بعض درجات».



في السياق ذاته رد النائب مجدي مرشد - الامين العام لائتلاف دعم مصر - على تصريحات "بدر" ، قائلًا قال مرشد إن الائتلاف لديه 400 نائب بالبرلمان ومن الطبيعي أن يحصل الأغلبية على الموافقة، أن الأمر لم يقتصر على دعم مصر فقط بل حاز على الموافقة أيضا نواب من حزبي المصريين الأحرار والوفد.

