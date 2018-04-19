"عرفات" يفاجئ العاملين بالمترو والسكة الحديد بجولة تفقديه

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فاجأ الدكتور هشام عرفات وزير النقل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العاملين بمحطات الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق متجها إلى محطة مترو العتبة.

وتوجه "عرفات" لمحطة سكك حديد الجيزة، حيث تفقد شبابيك التذاكر واطمأن على مستوى نظافة الأرصفة، وتابع مواعيد القطارات والتقى عددًا من الركاب بأرصفة المحطة.

واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضًا اطمأن على بوابات التذاكر الجديدة، موجهًا المسئولين بالمحطة ببذل كل الجهود لخدمة الجمهور من الركاب.

وشدد الوزير على العاملين بالسكك الحديدية بحسن التعامل مع الركاب وتذليل أى عقبات قد تواجه جمهور المسافرين والاستعداد الدائم لخدمة الركاب.


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