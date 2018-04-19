» انكسار درجات الحرارة اليوم

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 19 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة شمالا حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

وسط الدلتا 19 30

الإسكندرية 17 26

بلطيم 16 25

مطروح 17 22

السلوم 13 22

سيوة 17 31

بورسعيد 20 23

دمياط 18 22

العريش 12 25

رفح 11 24

الإسماعيلية 15 31

السويس 17 31

رأس سدر 21 33

نخل 12 29

نويبع 23 30

طابا 16 30

كاترين 16 27

الطور 19 33

شرم الشيخ 25 32

الغردقة 22 33

مرسى علم 23 32

الفيوم 19 31

بنى سويف 18 32

المنيا 17 33

أسيوط 19 36

سوهاج 20 36

قنا 21 38

الأقصر 22 39

أسوان 23 40

أبوسمبل 21 39

الوادى الجديد 20 41

شلاتين 21 35

ابو رماد 22 34

راس حدربة 21 32

حلايب 22 31


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