بأمر الحوت الأزرق.. طالب يتناول حبوب سامة بالبحيرة

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انتحار طفل

موت لعب الاطفال

أقدم طفل على محاولة الانتحار بتناوله حبوب حفظ الغلال السامة، وتبين وجود رسمة الموت على ذراع الطفل.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، يفيد بوصول الطفل "خ.م.ط" 12 عامًا بالصف السادس الابتدائي ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، مصابًا بتسمم غير معلوم.

وبسؤاله أفاد للطبيب المعالج بتناوله حبوب حفظ الغلال السامة، تنفيذًا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق" التي يمارسها علي الهاتف المحمول، كما تبين وجود رسمة الموت علي الذراع الأيمن للطفل المصاب، وتم تحويله لمركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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