الزمر : أنا مسامح مبارك

19 أبريل 2018 - 09:49 ص

قال طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق إنه بالرغم أن الرئيس الأسبق حسني مبارك سجنني 30 عاما منهم 10 سنوات في تحد صارخ لأحكام القضاء إلا أن هذا لم يمنعني أن أعلن بعد الثورة أنني سامحته في كل ما اقترفه بحقي.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنني في الحقيقة لم أَجِد في نفسي بعد ثورة يناير أي طاقة لبغض أو معاداة أحد كما أني كنت ولازلت على يقين بأن مصر بحاجة إلى قدرات كبرى من التسامح لتعيد ترميم أوضاعها وتتجاوز أزمتها.

يذكر أن الزمر أطلق سراحه عقب ثورة 25 يناير ، مع شقيقه عبود الزمر ، واللذان ظلا في سجون مبارك 30 عاما ، فيما يتواجد الأول حاليا في قطر ، عقب مغادرته مصر عقب 30 يونيه عام 2013 .