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عماد حسين: يطالب بتجفيف منابع الإخوان بمصر

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الإرهاب

الشباب

عماد الدين حسين

الحكومة المصرية

الإخوان المسلمون

طالب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، من الدولة المصرية بضرورة تجفيف منابع جماعة الإخوان المسلمين داخل مصر، عن طريق إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشباب المعرض لإغراءات الجماعة للانضمام إليها, متسائلاً هل من مصلحة الحكومة والنظام والمجتمع أن تستمر جماعة الإخوان في تجنيد المزيد من الشباب صغير السن، أم يتم تجفيف منابع التجنيد؟".

وأضاف "حسين" خلال مقال له بـ"الشروق" تحت عنوان "لا تصالحوا الإخوان لكن جففوا منابعهم"، أن قوات الجيش والشرطة تقوم بجهد كبير لضرب الناشطين والإرهابيين، لكنها لن تتمكن من القضاء على الأفكار المتطرفة بمفردها، وتحتاج لجهد مجتمعى كبير، ومنظومة شاملة تقدم فكرا تقدميا تنويريا بديلاً، لذلك مطلوب من الأجهزة الأمنية بذل المزيد من المجهود لمحاربة الإرهاب إلى جانب دور بقية المجتمع، خصوصًا التعليم والأسرة والبيت وأجهزة الإعلام والثقافة والفكر لإعادة الشباب إلى صوابهم بعيدًا عن استقطاب الجماعة.

وتابع الكاتب قائلاً:"القضية المهمة هي ماذا عن الشباب المغرر بهم الذين لم يتورطوا في عنف وإرهاب، ولم يخالفوا القانون؟! هل لو تمكن المجتمع من استعادتهم وإعادتهم كمواطنين عاديين.. أليس ذلك في صالح المجتمع أم ضده؟!, يفترض أن نكون في سباق مع الزمن لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، والنقطة الأولى في هذا الصدد هي إغلاق «الخزان البشرى»، الذى يزود التنظيمات المتطرفة بالشباب".


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