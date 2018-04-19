علماء يتوصلون للحفاظ على الكبد حيًا 24 ساعة

19 أبريل 2018 - 12:22 م

نجح علماء في التوصل إلى طريقة جديدة للحفاظ على الكبد حيا أربع وعشرين ساعة بعد نقله من المتبرع أو الشخص المتوفي.

واخترع العلماء جهازا يضخ الدم للكبد المنقول ويمده بالتغذية ويحافظ على درجة حرارته الطبيعية وكأنه في جسم حي، إلى أن تتم عملية زراعة الكبد.

ونشرت مجلة "نيتشر" الطبية السبق العلمي الجديد وقالت إن من شأن هذه التجربة، الممولة من المفوضية الأوروبية، إحداث طفرة كبيرة في عمليات زراعة الكبد، وإنقاذ حياة المرضى الذين يموتون بسبب احتمال تلف الكبد في فترة حفظه بالطريقة التقليدية عن طريق الثلج.



