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احتفالية بيوم اليتيم بـ"التربية للطفولة المبكرة" فى جامعة المنيا

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حفل الايتم بجامعة المنيا
حفل الايتم بجامعة المنيا

جمال زكى

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تربية طفولة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نبيل السيد حسن عميد كلية التربية للطفولة المبكرة احتفالية يوم اليتيم وذلك بالتعاون مع جمعية نفرتيتي لحماية وتنمية المرأة المعيلة وبمشاركة 50 طفل من مؤسسات الرعاية بمحافظة المنيا.

وشمل الحفل عدد من الفقرات الفنية والترفيهية ومسرحاً للعرائس وفقرة غنائية للمطرب محمد صلاح مع الأطفال، وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والهديا التذكارية.

حضر الحفل الدكتور ناصر فؤاد غبيش، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن الهجان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الجليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما حضر ممثلاً عن جمعية نفرتيتي غادة السراج الرئيس الشرفي لجمعية نفرتيتي، وخيرية عبد الوهاب سفيرة النوايا الحسنة ورئيس مجلس جمعية نفرتيتي بالمنيا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

 



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