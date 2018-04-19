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المنيا

تأجيل نظر بطلان حكم قضائى لجمعية زراعية ليوم 7 يونيو المقبل

قبلي وبحري

مديرية الزراعة
مديرية الزراعة

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المنيا

أرضي

محافظة المنيا

 قررت محكمة جنح مركز المنيا اليوم الخميس، تأجيل نظر بطلان حكم قضائى باستلام أرض جمعية زراعية بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا إلى جلسة 7 يونيو المقبل للاطلاع وسماع أقوال مقيم الدعوى.

وقال عزت الديب المحامى إن المحكمة نظر اليوم حكم محكمة جنح المنيا بشأن عدم الاختصاص فى دعوى استلام أرض جمعية زراعية حكومية تابعة لوزارة الزراعة إلى الأهالى لبيعها بحجة أنها غير مستغلة والتى قضت فيها المحكمة فى مارس الماضى بعدم الاختصاص وإحالتها للقضاء الإدارى مرة أخرى.

كانت محكمة القضاء الإدارى  بأسيوط قضت بعدم حجية الأرض وما عليها إلى وملكيتها لمديرية الزراعة  إلا أن  محكمة جنح المنيا قضت  ببطلان هذا الحكم الصادر عام 2014    وتم الطعن على هذا الحكم  أمام المحاكم الكدنية والتى قضت بالبطلان إلى أن المدعى مقيم الدعوى طالب  والمتبرع الرئيسى بالأرض طالب بملكية الأرض مرة أخرى إلى الدولة باعتبار أن التبرع المؤرخ  عام 1966 ما زال قائمًا وبالتالى لا يجوز بيع أراضى الدمعية لغير إلا بعد إزالة قرار التبرع  

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