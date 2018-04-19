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"الجبلاية" تطالب الأمن لزيادة جماهير الكأس

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خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير في مباراة نهائي كأس مصر إلى 20 ألف مشجع.

وقال اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لـ"الجبلاية" هناك مخاطبات بين الجبلاية والجهات الأمنية لاتخاذ القرار المناسب، لافتا إلى أن الاتحاد طلب من الأمن إقامة مباريات الدور قبل النهائى لكأس مصر بحضور 10 آلاف مشجع، على أن يقام نهائى كأس مصر بحضور 20 ألف مشجع.

كان اتحاد الكرة أعلن حضور الجماهير فى مباريات كأس مصر هذا الموسم، على أن تعود الجماهير لمباريات الدورى بداية من الموسم المقبل، وتلقى اتحاد الكرة عروضا من شركات مصرية وسعودية وإماراتية وأوربية لتنظيم دخول الجماهير فى الموسم المقبل، ومن المقرر أن يعقد اتحاد الكرة مناقصة نهاية الموسم لاختيار إحدى هذه الشركات.


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