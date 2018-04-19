خريطة مسيئة لمصر تثير أزمة في تونس

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وزير التعليم

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خريطة

أثارت خريطة في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الإفريقي لمهارات الشباب المنعقد في تونس، أزمة، حيث هدد نائب وزير التربية والتعليم المصري أحمد الجيوشي، بالانسحاب اعتراضا على خريطة مسيئة لمصر عرضت بالمؤتمر.

وألقى أحد المشاركين في المؤتمر، من دولة جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، محاضرة عن مستقبل المهارات المطلوبة لسوق العمل في إفريقيا، مستخدما خريطة للقارة الإفريقية، مكتوب فيها في موقع مصر عبارة "ستعلن إسرائيل في عام 2020".

وقال مصدر في وزارة التعليم المصرية، إن الجيوشي تفاجأ ورفض مواصلة الجلسة، معترضا بأسلوب شديد اللهجة، مهددا بالانسحاب بشكل تام من المؤتمر، إذا تجاهل القائمون عليه طلبه بحذف الخريطة.

كما لفت المصدر إلى أن وزير التعليم التونسي، الذي يدير الجلسة، إنحاز للمسؤول المصري، وأيد ضرورة إخراج الخريطة، التي اعتبرها مسيئة لمصر.



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