  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
البلتاجى

كيف خططت حماس لاقتحام الحدود قبل الثورة

كلوب ومحمد صلاح

كلوب: سنتدرب "عراة" بسبب "صلاح"

بالفيديو.. حافظ الميرازى يوجه سؤالاً صادمًا لمذيعة "دريم2"

رسالة مؤثرة من "الميرازى" لعادل صبرى

محاكمة

مستشار "مرسى": كنت أدرس لضباط الأمن ولست إرهابيَا

الخريطة

خريطة مسيئة لمصر تثير أزمة في تونس

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

الإفراج عن 677 سجينًا بموجب العفو الرئاسى

مشاري

مشاري راشد: الإخوان متلونون

معروف يوسف

أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك

دكتور عمر عبد الرحمن

عمر عبد الرحمن صدمني بهذا الأمر.. قبل وفاته

صلاح

"صلاح" يتصدر قميص ليفربول في الموسم الجديد

لهجومها علي نجلاء فتحي

"عيد" مهاجمًا فجر السعيد: "داعمة للمستبد مبارك"

آخر الأخبار

فجر ونجلاء
فجر ونجلاء

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

نجلاء فتحي تعرض فجر السعيد لوابل انتقادات

#

سجال بين علاء مبارك ومغردة بسبب تصريحاته عن "القضاء"

#

عيد: إعادة رموز مبارك مثل تدوير المخلفات

#

عيد: "الناس مسكت مسئولين فاسدين وألقوهم في الزبالة"

الكويت

مصر

جمال عيد

فجر السعيد

نجلاء فتحي

شن المحامي الحقوقي جمال عيد، هجومًا عنيفًا علي الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لتطاولها علي الفنانة نجلاء فتحي، بسبب نشر الأخيرة صورة لها وهي في عمر متقدم علي موقع "انستجرام".

وأضاف في تدوينة له علي تويتر"أحب الكويت وأهلها وصحافتها ونشطائها".

وتابع، "ولا أعتبر أن أمثال "فجر" الخالية من الذوق والمنافية للياقة و داعمة مبارك والاستبداد منهم".

وواصل هجومه قائلًا، " لكل مجتمع نشازه، وقبح فجر السعيد، يظهر جمال الباقين"

وكانت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، قد نشرت صورة حديثة لها، يظهر بها بعضًا من علامات تقدم العمر عليها، في الوقت الذي وجهت الإعلامية الكويتية، رسالة انتقاد مسيئة لنجمة السينما المصرية، بسبب تلك الصورة، مما قابلها متابعيها علي حساباتها الخاصة بهجوم عنيف.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الدفاع يستقبل نظيره اليوناني بمراسم رسمية
» خروج المصري والاتحاد من البطولة العربية
» «ضد الغلاء» تستغيث بـ "السيسي"
» مريدون يتسلقون عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي
» علاقة جنسية لترامب مع عارضة بـ 75 ألف دولار
» حكم بإعدام مأذون داعش بالعراق
» نجلاء فتحي تعرض فجر السعيد لوابل انتقادات
» أول صورة لطالب الهندسة الذي تبنى علاجه "صلاح"
» جولة تفقديه لوزير النقل بالمترو والسكة الحديد
» مفاجأة فى ترتيب المنتخبات العربية فى القيمة التسويقية
» سرقة المصوغات منك في المنام حلول لمتاعب مالية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر