» خروج المصري والاتحاد من البطولة العربية

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البطولة العربية

كشف الدكتور علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، ونائب المدير التنفيذي عن الأندية المقرر تواجدها في قرعة البطولة العربية المقرر إجراؤها في 24 أبريل الجاري بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن الأهلي والزمالك والإسماعيلي هى الفرق المصرية المقرر مشاركتها بدأ من الدور التمهيدي.

ونفى "عبدالعزيز" وجود المصري والاتحاد السكندري، ضمن الفرق المصرية المشاركة في البطولة منذ الدور التمهيدي.

ومن المقرر، أن تنطلق البطولة أغسطس المقبل، وتقام بنظام خروج المغلوب من البداية حتى النهائي.



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