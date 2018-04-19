مستشار "مرسى": كنت أدرس لضباط الأمن ولست إرهابيَا

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عبدالله شحاته المستشار الاقتصادى

سمحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى للمتهم عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس السابق محمد مرسي والمتهم  فى قضية الخلايا النوعية بالحديث إلى هيئة المحكمة بعد طلب الدفاع ذلك.

وقال: "كنت أدرس لضباط الأمن الوطنى من عام 2007 حتى 2010 وتابع كنت أعمل مستشار بالبنك الدولى وتابع ليس لى علاقة بالقضية المنظورة أمامكم وعن الأحراز الموجودة فى القضية لم أعلم عنها شيئًا ولم يتم عرض على أى أحراز أثناء التحقيقات معى".

وأضاف:  "أنا ليس لى علاقة بأى جماعات أو تنظيمات ارهابية وتابع  اخى تم  ضمه لتلك القضية ظلما على حد قوله".

كما استمعت المحكمة، إلى مرافعة دفاع المتهم عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لمخالفته القانون وصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع بعد وعدم تحديد مدة سريان الاذن بالقبض والتفتيش وتجهيل التهم المنسوبة لموكله.

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع موكله، كما دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية .

ودفع بانتفاء أركان جريمتى إحراز مفرقعات وأسلحة ودفع بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائى بين موكله وباقى المتهمين .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.


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