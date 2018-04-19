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وزير الدفاع يستقبل نظيره اليوناني بمراسم رسمية

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صدقي صبحي
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وزير الدفاع اليوناني

استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة في مراسم رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينموس والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

أعقب مراسم الاستقبال لقاء موسع تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأشاد وزير الدفاع، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أكد وزير الدفاع اليوناني، توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحديًا أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيرًا إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليوناني بالقاهرة والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة.
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