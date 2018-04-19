الزمالك يسدد 29300 دولار لـ"ريكاردو"

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اللجنة المالية

نادى الزمالك

ريكاردو

المستشار احمد جلال

سددت اللجنة المالية المشرفة على شئون نادي الزمالك، القسط الرابع للاعب البرازيلي، ريكاردو الفيس، لاعب الفريق السابق.

وبلغت قيمة القسط الذي سددته اللجنة 29300 دولار طبقًا للاتفاق المبرم بين اللاعب والنادي، والذي وقعه نائب رئيس مجلس الإدارة المستشار أحمد جلال بتاريخ 12 ديسمبر 2017.

وأعلنت اللجنة، أنها منذ استلامها العمل في 4 مارس الماضي بصرف حوالي 7 ملايين جنيه مستحقات للعاملين والأجهزة الفنية والإدارية وكذلك سلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية وذلك فور استلامها المستندات اللازمة لإتمام صرف الأموال.

وتؤكد اللجنة، أنها مستمرة في أداء عملها لإدارة الزمالك ماليًا بناءً على تكليف نيابة الأموال العامة العليا حتى انتهاء التحقيقات وذلك بالشكل الذي يضمن استمرار أداء كافة الأنشطة بشكل متميز وكذلك أداء كافة الالتزامات المستحقة على النادى  بشرط ورود المستندات المالية المعتمدة من المسئولين من مجلس إدارة النادي والأفرع الأساسية للأنشطة المختلفة.

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