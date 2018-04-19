  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
الخريطة التي تم عرضها في الجلسة

بالفيديو.. وضع إسرائيل مكان مصر في خريطة2020

حلايب وشلاتين

سر نشر قوات سودانية في «حلايب»

الحرب بين إيران وإسرائيل

الحرب بين إيران وإسرائيل مسألة وقت

اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين

زوجة جاسوس مصري تفتح النار على «الموساد»

الدكتور عصام حجي

«حجي» يشيد بقطر: ليست كما يراها البعض

الكاتب الصحفي ياسر رزق

ياسر رزق: الدولة تعرقل جهودنا في التنمية

صلاح

ليفربول لـ«ريال مدريد»: «انسوا صلاح»

وزارة الخارجية

«الخارجية»: هؤلاء من تم زيادة رواتبهم

البلتاجى

كيف خططت حماس لاقتحام الحدود قبل الثورة

صورة الخبر

أول رد روسي على الضربات الأمريكية على سوريا

«حجي» يشيد بقطر: ليست كما يراها البعض

آخر الأخبار

الدكتور عصام حجي
الدكتور عصام حجي

المصريون

أخبار متعلقة
#

حقوقي يندد بالعدوان الثلاثي ضد سوريا

#

"أديب" يفجر مفاجأة مدوية بشأن فتاة الـ"BBC "

#

شاهد.. فتاة تصبغ شعرها بـ"النوتيلا" والنتيجة مذهلة

#

هل سيسمح السيسي بمناظرات سياسية تنتقده ؟

قطر

الفضاء

التغير المناخي

تميم

عصام حجي

أشاد الدكتور عصام حجي، عالم الفضاء، ومساعد رئيس الجمهورية السابق، عن دولة قطر، معتبرًا أنها ليت كما يراها البعض على أنها صحراء، ولكنها مختبر كبير يمكن العمل خلالها.

وقال "حجي"، خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم، الخميس، بعنوان "فهم استكشاف الفضاء والقوى الطبيعية التي شكلت شبه جزيرة قطر"، في مكتبة قطر الوطنية، إن هناك الكثير من السياسيين العرب لا يؤمنون بقضية التغير المناخي، لكنهم في قطر يؤمنون بشكل قوي بأهمية التغير المناخي، وقد استضاف أمير قطر مؤتمرا في الدوحة، تنظمه الأمم المتحدة لمناقشة القضايا التي تتعلق بقضية التغير المناخي، مشيرا إلى أن قطر تعيش في قلب المنطقة التي عاشت طوال التاريخ أكبر وأهم التغيرات المناخية التي حدثت في العالم.

وأشار حجي، إلى أننا نفقد الكثير من الجليد في الأرض بسبب التغير المناخي، والدببة تعيش الآن في غياب هذا الجليد، وتأثيرات التغير المناخي واضحة على الكرة الأرضية، ولابد من الانتباه لهذه القضية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شروط "محمد صلاح" للموافقة على قيادة الزمالك
» وزير الدفاع يستقبل نظيره اليوناني بمراسم رسمية
» خروج المصري والاتحاد من البطولة العربية
» «ضد الغلاء» تستغيث بـ "السيسي"
» مريدون يتسلقون عمود إنارة بحثا عن شيخ صوفي
» علاقة جنسية لترامب مع عارضة بـ 75 ألف دولار
» حكم بإعدام مأذون داعش بالعراق
» نجلاء فتحي تعرض فجر السعيد لوابل انتقادات
» أول صورة لطالب الهندسة الذي تبنى علاجه "صلاح"
» جولة تفقديه لوزير النقل بالمترو والسكة الحديد
» مفاجأة فى ترتيب المنتخبات العربية فى القيمة التسويقية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان