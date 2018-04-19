ليفربول لـ«ريال مدريد»: «انسوا صلاح»

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الاسبانى

أعلنت إدارة  نادي ليفربول الإنجليزي اليوم، الخميس، عن القميص الجديد للريدز، الذي من المنتظر أن يظهر به في منافسات الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ظهور محمد صلاح فى الحملة الترويجية لقميص ليفربول الجديد، تعد رسالة صريحة من النادي الإنجليزي لإدارة ريال مدريد الإسباني، برفض رحيل الفرعون المصري إلى المرينجي في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة "الحملات الدعائية التي تكشف عنها الأندية للقمصان الجديدة دائماً ما تحمل العديد من الدلائل بشأن خطط النادى فى المواسم الجديدة، وظهور محمد صلاح فى الحملة الترويجية لقميص ليفربول الجديد هي رسالة صريحة لإدارة ريال مدريد بنسيان أمر التعاقد مع اللاعب المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضافت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد "النادي الملكى كان يسعى للتعاقد مع دافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، لكن النادى الإنجليزى اختاره للترويج لقمصان الفريق لموسم 2017 – 2018، للتأكيد على استمراره ضمن صفوف الفريق وهو ما حدث، وهو السيناريو الذى سيتكرر مع محمد صلاح".

واصلت الصحيفة حديثها عن ظهور محمد صلاح فى الحملة الترويجية لقميص ليفربول الجديد، وقالت "محمد صلاح الذى ينتهى تعاقده مع ليفربول فى 2022، يتواجد ضمن قائمة اللاعبين الذى يسعى ريال مدريد للتعاقد معهم الصيف المقبل، لكن يورجن كلوب المدير الفنى للفريق أكد شعور اللاعب المصرى بالراحة فى قلعة آنفيلد كذلك هداف الدورى الإنجليزى".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى هذا الموسم بريد 30 هدفاً، متفوقاً بفارق 4 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام صاحب المركز الثانى.

ويحل ليفربول ضيفاً على وست بروميتش ألبيون المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى أحمد حجازى وعلى جبر، فى الواحدة والنصف ظهر السبت بملعب "ذا هاورثورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سيكون أول لاعب أفريقى يتوج بلقب الهداف فى الدورى الإنجليزى منذ عام 2010 عندما توج الإيفوارى ديدييه دروجبا بالجائزة مع تشيلسى.



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