ياسر رزق: الدولة تعرقل جهودنا في التنمية

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الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق

وكالات

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الصحف القومية

ياسر رزق

الوطنية للصحافة

اتهم الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس غدارة "أخبار اليوم"، الدولة ممثلة في الحكومة، بإعاقة تنمية أصول المؤسسات الصحفية القومية.

وقال "رزق"، في كلمته، اليوم، بافتتاح الدورة التدريبية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة للصحفيين الاقتصاديين، إن "الحكومة تعرقل أي شيء نحاول عمله، أول شيء يفكروا فيه هو كيفية الاستيلاء على هذه الأصول" على حد قوله.

وطالب رزق بالإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات، وتابع قائلا "الأهم أن تكون هناك إرادة سياسية للحكومة في توفير المعلومات، لأن الصحفي ومذيع التوك شو على وجه التحديد يواجه الجمهور بشكل مباشر، لذلك لا بد أن يكون على دراية بالموضوعات التي يتحدث فيها، وخصوصًا أن بعض الدول العربية تفوقت علينا في هذا المجال".

وأضاف أن هذه الدورة تهدف إلى إيصال المصطلحات الاقتصادية للقارئ بسهولة ليعلم ما الذي يجري في بلده من تحولات سواء سلبية أو إيجابية.

وتابع "أحيي المجلس الأعلى للإعلام على الدورات التي ينظمها المجلس مع أكاديمية ناصر، وأقترح عقد دورة حول تنمية الموارد الإدارية في المؤسسات القومية بما أننا نتحدث عن مواجهة التحديات".


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