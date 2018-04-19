» شروط "محمد صلاح" للموافقة على قيادة الزمالك

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الزمالك

محمد صلاح

صلاح

وضع محمد صلاح، المدير الفني لفريق نجوم المستقبل ونجم الزمالك الأسبق، بعض الشروط التي لا بد من الالتزام بها للموافقة على قيادة الفريق الأبيض، خلفًا لإيهاب جلال التي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال «صلاح»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكرة في ملعبك» مع خالد الغندور عبر أثير «شعبي إف إم»، أن مدة التعاقد لن تقل عن سنة بدون تدخل أي من مسئولي مجلس الإدارة بعمله سواء حقق انتصارات أو لا.

وتابع: أنه سيسعى لوضع بند بعقده للحصول على مستحقاته في حالة الفوز أو تحقيق بطولة ولكن ليس كالموظف حيث يحصل على مستحقاته سواء فاز أو خسر.

وأكمل المدير الفني لنجوم المستقبل، أنه لا يمكن أن يقبل بدور المدرب المساعد أو المدير الفني ولكن لفترة مؤقتة فقط، مؤكدًا أن خبراته وإمكاناته لا تسمح بذلك مرة أخري.



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