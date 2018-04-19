  • الخميس 19 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:57 م
بحث متقدم
وزراء حكومة شريف إسماعيل

حقوقيون: زيادة رواتب الوزراء استفزاز للمصريين

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين يؤيد دعوة أديب لاستيعاب الإخوان ‎

انتحار (تعبيرية)

أرقام خطيرة عن ظاهرة الانتحار في مصر

سد النهضة

إثيوبيا تتجاهل دعوة مصر لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

«مبارك» يشتم «عرفات»

بالصورة.. «مبارك» يشتم «عرفات»

الخريطة التي تم عرضها في الجلسة

بالفيديو.. وضع إسرائيل مكان مصر في خريطة2020

اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين

زوجة جاسوس مصري تفتح النار على «الموساد»

حلايب وشلاتين

سر نشر السودان لقواته في «حلايب»

الدكتور عصام حجي

«حجي» يشيد بقطر: ليست كما يراها البعض

أرشيفية

الأمناء المتعاونون مع تجار المخدرات متورطون في قضية قتل

رد قوي من«الجيوشي»

بالفيديو.. وضع إسرائيل مكان مصر في خريطة2020

آخر الأخبار

الخريطة التي تم عرضها في الجلسة
الخريطة التي تم عرضها في الجلسة

المصريون

أخبار متعلقة
#

أول فيديو للبريطانية المسجونة بمصر: تؤدي الصلاة

#

"كوبر" يحضر مفاجأة لقيصر الدراويش

#

مصر أبلغت «حماس» هذا التحذير الخطير

#

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير في مصر

إسرائيل

مصر

وزير التعليم

تونس

أحمد الجيوشي

أثارت خريطة في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الإفريقي لمهارات الشباب المنعقد في تونس، أزمة، بعد أن وضعت فيها إسرائيل مكان مصر في عام 2020، وهو الأمر الذي رفضه بشدة نائب وزير التربية والتعليم المصري أحمد الجيوشي، وهدد بالانسحاب اعتراضا على الخريطة التي عرضت بالمؤتمر.

وألقى أحد المشاركين في المؤتمر، من دولة جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، محاضرة عن مستقبل المهارات المطلوبة لسوق العمل في إفريقيا، مستخدما خريطة للقارة الإفريقية، مكتوب فيها في موقع مصر عبارة "ستعلن إسرائيل في عام 2020".

وقال «الجيوشي» أثناء اعتراضه : كان هناك خريطة لإفريقيا من فضلك اعرضها مرة أخرى.. لقد وضعت فى الخريطة بدلا من مصر اسم إسرائيل "تعلن في عام 2020".. هذا غير مقبول وعليك أن تحذفها فورًا».

ليرد أحدهم عليه قائلًا :« السيدات والسادة إذا سمح لي أن أعلق.. فإن وجهة نظري كانت إن معرفة إفريقيا بعيدة عن ما يجب أن تكون».

فعلق «الجيوشي» :« عفوا لا يوجد أي عذر لهذا إما أن تغيرها الآن وإما سأنسحب من هذا المؤتمر»، فقام الأخر بالرد :« أعتقد أني قمت بالفعل بتوضيح وجهة نظري شكرا لملاحظتك».

ووجه «الجيوشي» حديثه للوزير التونسي بصفته منظم الجلسة قائلًا له :« سيادة الوزير هل توافق على أن أنسحب أو أن يتم حذفها من على الخريطة».

وهو ما استجاب له الوزير وقال :« علينا حذفها أنا أوافق على هذا لأن هذا ليس موضوع المنتدى والطريقة التي عرضت بها ليست مقبولة»، وأتبع موافقة الوزير على طلب نائب وزير التعليم تصفيق حار من الحضور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

المنتخب ليس رهين الناديين

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تشريح جثة طالب "الحوت الأزرق" المنتحر
» ليفربول لـ«ريال مدريد»: «انسوا صلاح»
» الأمناء المتعاونون مع تجار المخدرات متورطون في قضية قتل
» محمد صلاح لـ«تريزيجيه»: «ارحمنا أبوس أيدك»
» 750 جنيهًا حصيلة قتل طالب الشرطة لصديقه
» "عبد الله جمعة" يعتذر لجهاز الزمالك
» وزير التعليم العالي: مستعد أصور إعلان لدعم «أبو الريش»
» فيديو.. لحظة الاستيلاء على صولجان البرلمان النيجيري
» شروط "محمد صلاح" للموافقة على قيادة الزمالك
» خلاف حاد بين الجبلاية وقطبي الكرة المصرية
» إصابة نائبة رئيس مدينة في انهيار جدار أثناء تنفيذ إزالة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    08:01 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان