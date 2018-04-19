» وزير التعليم العالي: مستعد أصور إعلان لدعم «أبو الريش»

19 أبريل 2018 - 05:39 م

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسفير الإماراتى جمعة مبارك، مرضى مستشفى أبو الريش اليابانى، مساء اليوم الخميس، وزار المرضى عقب انتهاء حفل تبرع شركة إمارات مصر للمستشفى وتسليم المستشفى شيكا بقيمة مليون جنيه مصرى.





كما زار الوزير والسفير الإماراتى قسمى جراحة الصدر والقلب وقسطرة، وطالب من مسئولى المستشفى تجهيز ملف باحتياجات المستشفى وعرضها عليه شخصيا، بعدما اشتكت رئيسة قسم جراحة الصدر من نقص الأسرة وحاجة بعض الأجهزة للصيانة.











وقال وزير التعليم العالى، إنه مستعد لتصوير إعلان لدعوة المواطنين لدعم مستشفى أبو الريش للأطفال خلال شهر رمضان المقبل شخصيًا، مؤكدًا "مش عيب، وهذا دورى كمسئول حكومى".

وأضاف ، أن المجتمع المدنى لا بد أن يتعاون مع الدولة لدعم المؤسسات التى تخدم المواطنين، وترسم البسمة على وجوههم مثل مستشفى أبو الريش اليابانى، مؤكدا أن "أمر يحدث فى كل دول العالم".





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