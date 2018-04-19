عماد الدين حسين يؤيد دعوة أديب لاستيعاب الإخوان ‎

19 أبريل 2018 - 06:03 م

أبدى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين تعاطفه مع الإعلامي عماد أديب، ضد الهجوم الذي يتعرض له الأخير، بعد دعوته إلى إيجاد وسيلة لإبعاد الشباب المتعاطفين مع الإخوان عن الجماعة، وذلك خلال حواره المهم مع أحمد موسى على فضائية صدى البلد يوم الرابع من إبريل الحالى.

وقال "أديب"، في مقال له حمل عنوان "لا تصالحوا الإخوان.. لكن جففوا منابعهم"، إن أديب كرر أكثر من مائة مرة أنه لا يدعو إلى المصالحة مع الإخوان، أو الجلوس مع التنظيم أو مع أى شخص تلوثت يداه بالدماء أو حرض أو خطط أو موّل العنف والإرهاب، ورغم كل هذه التأكيدات وجدنا من يصر على اتهام الرجل بأنه يريد إعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسى.

وأشار إلى أن ما فهمه من كلام أديب أنه يحاول ويسعى بكل الطرق إلى منع انضمام المزيد من الشباب إلى الجماعة، متسائلًا فهل هذا خطأ أم صواب؟ هل من مصلحة الحكومة والنظام والمجتمع أن تستمر جماعة الإخوان فى تجنيد المزيد من الشباب صغير السن، أم يتم تجفيف منابع التجنيد؟!.

وأضاف: "السؤال بطريقة أخرى: إذا كان رئيس الجمهورية يطالب منذ سنوات بتصحيح الخطاب أو الفكر الدينى، وإذا كان المجتمع بأكمله يدعو إلى إنقاذ الشباب صغير السن من الوقوع فى مصيدة المتطرفين.. أليس من باب أولى أن ننقذهم من الوقوع فى مصيدة الإخوان، حيث سينتقلون إن آجلا أو عاجلا إلى داعش وأمثالها؟".

وأوضح أنه قبل نحو ثلاثة أعوام قام الدكتور كمال الهلباوى، الذى انشق عن الإخوان، بجهد عملى مماثل، لكنه للأسف لم يكتب له النجاح، لافتًا إلى أن الأخير تشاور مع بعض المسئولين ــ وعرض عليهم فكرته، التى تتلخص فى أن هناك أكثر من مستوى داخل الجماعة، الأول الأعضاء التنظيميون وهؤلاء لا أمل فيهم ولا يمكن محاورتهم وهناك فئة يعتقد أنها تشكل نحو 40? من الجماعة، مترددون ولم يرتكبوا عنفا أو إرهابا وهم أقرب إلى المتعاطفين، وبالتالى يمكن لأجهزة الدولة إقناعهم بالتحرر نهائيا من أفكار الجماعة، مقابل السماح لهم بممارسة حياتهم العادية.

وأكد أن قوات الجيش والشرطة تقوم بجهد كبير لضرب الناشطين والإرهابيين، لكنها لن تتمكن من القضاء على الأفكار المتطرفة بمفردها، ونحتاج لجهد مجتمعى كبير، ومنظومة شاملة تقدم فكرا تقدميا تنويريا بديلا.

وتابع: "السؤال هل لو تمكنا من تحرير الشباب صغير السن والمغرر به والمخدوع بالأفكار الضالة والمضللة من مصيدة التنظيمات التى تتاجر بالدين، أليس ذلك أمرا مفيدا للمجتمع؟".

واستطرد: "وحتى نقطع الشك باليقين فإن أى شخص يرفع السلاح لابد من مواجهته بالسلاح، ومن يحرض أو يموّل أو يخطط أو يدعم الإرهاب بأى صورة من الصور، فلابد أن يتم التعامل معه بأقصى درجة ممكنة بالقانون".

وشدد على أن القضية المهمة هى: ماذا عن الشباب المغرر بهم الذين لم يتورطوا فى عنف وإرهاب، ولم يخالفوا القانون؟! هل لو تمكن المجتمع من استعادتهم وإعادتهم كمواطنين عاديين.. أليس ذلك فى صالح المجتمع أم ضده؟!.

واختتم مقاله: "فى السياسة لابد من اتباع كل الطرق لهزيمة التطرف والمتطرفين. مرة أخرى وحتى لا أتفاجأ باختزال بعض الجهلاء لفكرة الموضوع والمقال، فإننى أؤكد أننى أتفق مع عماد الدين أديب على رفض المصالحة، وضرورة الاستمرار فى تفكيك تنظيم الجماعة وكل جماعات التطرف، على أن يكون ذلك مصحوبا بجهد أكبر لتصحيح الخطاب والفكر الدينى ومنع تورط المزيد من الشباب مع هذه التنظيمات، أليس ذلك هو جوهر ما دعا إليه الرئيس السيسى من سنوات؟!".