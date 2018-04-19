أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا

19 أبريل 2018 - 06:22 م

لم تلتزم أسرة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، البروتوكول الرسمي في النداء عليها، أو التعامل معها، حيث أطلقت عليها مجموعة من أسماء الدلع المتنوعة.

نادوني بـ"ليلي بت"

يبدو أن صعوبة نطق اسم "إليزابيث" لا تقتصر على غير المتحدثين بالإنجليزية كلغة أم فحسب، بل من الواضح أن الملكة نفسها كانت تجد في طفولتها صعوبة في نطق اسمها، ولذلك كانت تطلق على نفسها اسم "ليلي بت". والتصق هذا الاسم بإليزابيث من فترة الطفولة ومرورا بفترة المراهقة وسنوات الشباب الأولى، لكنه انتهى تماما مع اعتلائها للعرش في عام 1952.

شيرلي تمبل

الأمير إدوارد، عم إليزابيث لم يكن يناديها إلا بـ"شيرلي تمبل"، اعتقادا منه بأن الفتاة الصغيرة ذات الوجه المستدير والشعر المجعد، تشبه الممثلة الأمريكية شيرلي تمبل. يذكر أن الأمير إدوارد هو من مهد لإليزابيث طريق العرش بعد أن أدار ظهره للعرش عام 1936 بسبب رغبته في الزواج من امرأة مطلقة.

جيري

واجه الأمير وليام، حفيد الملكة إليزابيث، في سنوات طفولته المبكرة، مشكلة في نطق كلمة "غراني" وهي اللفظ الإنجليزي المتعارف لكلمة "جدة"، ولذلك كان الأمير الصغير ينادي جدته دوما بلفظ "غيري"، وهو اسم رجالي يبدو أن الملكة لم تسمح لأحد بأن يناديها به سوى حفيدها. يظهر وليام في الصورة بجانب جدته خلال مراسم تعميد شقيقه الأصغر الأمير هاري.

غن غن

ويبدو أن صغوبة نطق كلمة "غراني" متوارث في العائلة، فبعد مرور السنوات، يواجه الأمير جورج، نجل وليام، نفس المشكلة في نطق الكلمة الصحيحة لمنادة جدته. واختار الأمير الصغير بعد أن أتم عامه الثاني، منادة الملكة بلقب "غن غن"، الأمر الذي كشفت عنه والدته كيت في فيلم تسجيلي عن العائلة المالكة. وسيتم الأمير الصغير هذا الصيف عامه الخامس، وهو على الأرجح سن مناسب للتخلي عن هذا اللقب.

"كرنبتي الصغيرة"

تجاوز عمر زواج الملكة إليزابيث والأمير جورج، السبعين عاما وهي فترة كافية تجعله يتوقف عن منادتها بـ"الملكة" أو "جلالتك". ولم يكشف عن الاسم المفضل الذي ينادي به الأمير فيليب زوجته إلا العام الماضي فقط وهو cabbage والتي تعني حرفيا "الكرنب". وبعيدا عن الترجمة الحرفية، فإن هذا التعبير بالإنجليزية يعادل جملة "حبيبة قلبي" أو "محبوبتي الصغيرة".