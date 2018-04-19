حقوقيون: زيادة رواتب الوزراء استفزاز للمصريين

19 أبريل 2018 - 06:45 م

استنكر نشطاء حقوقيون، موافقة البرلمان، على قانون تعديل رواتب الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب، معتبرين إياه "استفزازًا صريحًا للمواطنين والبسطاء"، وخاصة مع ارتفاع الأسعار وثبات الأجور للغالبية العظمى من المصريين.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة "الحق لحقوق الإنسان"، إن "إصدار مثل هذا القانون في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية العصيبة التي تمر بها البلاد، يُعد استفزازًا صريحًا للشعب المصري".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف عبدالسلام، أن "القانون يؤكد أنه لا توجد عدالة اجتماعية كما يزعم البعض"، متسائلًا: "كيف تطالب الحكومة الشعب المصري بالتقشف والصبر وترشيد نفقاته، وتقوم هي في ذات الوقت برفع مرتباتها إلى ما يزيد عن الضعف، أمر غريب فعلًا".

وحذر من أن "القانون سيؤدي إلى سخط شعبي واسع"، متابعًا: "منذ فترة قريبة أصدرت الإدارية العليا حكمُا يتعلق بالمعاشات، غير أن الحكومة رفضت تنفيذه، بحجة أنه لا يوجد موارد كافية، لكن يبدو أن هناك موارد كافية لزيادة رواتبهم".

بينما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، زيادة رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان، بما يحمّل موازنة الدولة ملايين الجنيهات، في الوقت الذي ترفض السلطات التنفيذية تنفيذ حكم قضائي يُعيد بعض الحقوق لأصحاب المعاشات.

وقالت في بيان لها، إن "موافقة مجلس النواب على زيادة رواتب المسؤولين في الحكومة والبرلمان تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ومعاناة فئات كثيرة من المجتمع، وبعد أيام قليلة من لجوء هيئة التأمينات الاجتماعية إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو الأمر الذي أثار موجة استياء شديدة بين أصحاب المعاشات".

وأضافت أن "التناقض بين تصريحات المسؤولين بعدم وجود موارد لزيادة قروش بسيطة مستحقة بحكم قضائي لأصحاب المعاشات، في الوقت الذي يوافق فيه البرلمان على زيادة تقدر بآلاف الجنيهات للمسؤولين في الحكومة والبرلمان، لهو أمر يؤكد أن تلك السلطات تعمل على انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهو ما يعمل على عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في هذا المجتمع".