نجم منتخب الأرجنتين مهدد بالغياب عن المونديال

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باتت مشاركة سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتى والمنتخب الأرجنتيني، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها فى روسيا صيف العام الحالى برفقة منتخب بلاده الأرجنتين مهددة، بعدما تعرض لإصابة خضع على أثرها لعملية جراحية.

وقال أوميرو داجوستينو طبيب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فى تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: «أجويرو أجرى عملية جراحية قبل 60 يومًا من المونديال، أمر مقلق، الاستشفاء يحتاج لخمسة أسابيع، وربما أكثر».

وأضاف طبيب منتخب «التانجو»: «أتخيل أنه لن يصل لائقا بنسبة 100% قبل المونديال.. قد يحاول، لكن لا أعتقد أنه سينضم للمنتخب في لياقة مناسبة».

وخضع اللاعب ذو الـ29 عاما لعملية جراحية يوم الثلاثاء الماضي في برشلونة، بعدما أصيب في وقت سابق في ركبته، ومن المنتظر أن يغيب عن المباريات المتبقية لناديه مانشستر سيتي هذا الموسم.

وتلعب الأرجنتين بالمونديال الروسي في مجموعة تضم آيسلندا، ونيجيريا، وكرواتيا.



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