تكلفة تطوير مستشفيات جامعة القاهرة تبلغ نحو 5 مليارات جنيه

19 أبريل 2018 - 07:06 م

تبرع الرئيس التنفيذي لشركة إمارات مصر، محمد جمعة بن شرف، بـ"شيك" قدره مليون جنيه لشراء الأجهزة والمعدات الطبية، لمستشفى أبو الريش الياباني.



وقال "بن شرف"، خلال احتفال مستشفى أبو الريش الياباني، اليوم الخميس، بالتبرع بجهاز منظار القلب والصدر لاستخراج الأجسام الغريبة والذي قدمته شركة إماراتية، إن هذا الحدث يأتي تزامنًا مع مبادرة الإمارات التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بأن يكون عام زايد 2018 عام الخير والعطاء وضمن برنامج مجتمعي؛ بهدف تقديم احتياجات القطاع الصحي إلى آلاف الأطفال من مختلف المحافظات والقرى المصرية.





شهد الاحتفال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية، والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب.



وقال رئيس جامعة القاهرة،إن تكلفة مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة تبلغ نحو 5 مليار جنيه، وتشمل: تطوير وحدة الجراحات المتخصصة والجراحات العامة والقلب، موضحًا أنه تم افتتاح وحدة الكبد بمستشفى أبو الريش المنيرة منذ عدة أيام .



وعبر "الخشت" عن تقديره للتبرع المقدم من شركة امارات مصر للمنتجات البترولية لصالح مستشفي ابو الريش الياباني، داعياً مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في التبرع لمستشفيات جامعة القاهرة التي تقوم بالعبء الأكبر في خدمة المرضي في مصر بالمجان، مشيراً الي أن جامعة القاهرة تعمل علي تجويد الخدمات الطبية المقدمة بمستشفي الأطفال جنباً الي جنب مع أعمال التطوير التي تتم بها.









