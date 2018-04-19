» عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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إسرائيل

المسجد الأقصى

اقتحام

مستوطنين

اقتحم نحو 250 مستوطنًا إسرائيليًا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحفي، إن "203 مستوطنين اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية".

وأضافت أن 43 مستوطنًا اقتحموا المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم اقتحامات المستوطنين من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

وأشار أحد حراس المسجد، إلى أن الاقتحامات "ترافقت مع استفزازات شملت محاولات بعض المستوطنين أداء طقوس دينية"، وفق وكالة "الأناضول".

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد طالبت مرارا بوقف الاقتحامات التي تصاعدت وتيرتها في السنوات القليلة الماضية.

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