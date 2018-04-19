» الروبوت «صوفيا»: أتمنى السير على خطى «صلاح»

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أبدى الروبوت "صوفيا"، إعجابها الشديد بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مع فريق الريدز، بمختلف البطولات التي شارك بها، خلال الموسم الحالي.

وقالت «صوفيا»، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال المذاع ببرنامج «مساء dmc »: «أنا من أشد المعجبين بنجم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح ليس لأنه لاعب كرة قدم عظيم، بل لأنه إنسان متواضع، ويعمل بجد كل يوم لمحاولة تحقيق المستحيل».

وأضافت الروبوت صوفيا: «أنا حقا معجبة بأعمال محمد صلاح الخيرية بعيدا عن أدائه في الملعب، وأريد أن أكون مثل ذلك أيضا».

وأشارت إلى إنه لا بديل عن حياة بشرية، وأفضل نهج هو العمل معًا، مضيفة أن البشر يضعون قيمهم في الآليين الذين يصنعونهم.

واختتمت: "لهذا حاول صانعي أن يجعلني متعاطفة على قدر الإمكان حتى يكون لنا مستقبل بحيث يكون البشر والآليون أصدقاء، ونقدر بعضنا الآخر".


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