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«خطة النواب»: سننظر إلى رواتب الموظفين في 2019

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قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس سينظر في رواتب الموظفين بالدولة مع بداية عام 2019، وذلك بعد زيادة العائدات من الغاز والسياحة.

وقال "عمر"، خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم حمدي رزق، إنه سيتم توفير 250 مليون دولار شهريًا مع نهاية 2018 وذلك بعد توقف مصر عن استيراد الغاز.

وأكد أنه مع بداية عام 2019 ستتحول الدولة لمصدر للغاز المسال، وعند ورود الزيادات الجديدة من البترول بجانب زيادة معدلات السياحة الأجنبية سيكون هناك نظرة لزيادة رواتب الموظفين بشكل جيد خلال العام المقبل.

وأوضح أن هناك زيادة رواتب الموظفين في الموازنة الجديدة بنسبة 11%، لترتفع من 240 مليارا إلى 267 مليار جنيه.


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