» إخلاء سبيل صحفيي "المصري اليوم"

19 أبريل 2018 - 09:15 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 8 من صحفيي "المصري اليوم"؛ بضمان كارنيه نقابة الصحفيين، على خلفية التحقيقات التي جرت معهم صباح اليوم، الخميس، في البلاغات المقدمة ضد الجريدة بشأن تغطية الانتخابات.

وأخلت النيابة سبيل صحفيي "المصري اليوم"، على خلفية التحقيقات التي جرت معهم صباح اليوم فى البلاغات المقدمة ضد الجريدة بشأن مانشيت "الحشد للانتخابات".

فيما لازالت التحقيقات جارية مع رئيس التحرير السابق، محمد السيد صالح.



