يد الأهلي تتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة الأفريقية

19 أبريل 2018 - 09:23 م

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكئوس الأفريقية، المقامة حاليًا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وتستمر حتى 23 أبريل الجاري.

وصعد المارد الأحمر لقبل النهائي عقب الفوز على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 41 - 17.

أقيم اللقاء مساء اليوم الخميس، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في قبل النهائي مع الاتحاد الليبي والذي صعد على حساب نظيره هليوبوليس المصري.