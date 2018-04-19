راتب الوزير 32 ألف جنيه.. وزيادته قرار خاطئ

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أكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رواتب المحافظين والوزراء تتعدى الـ32 ألف جنيه قبل تعديل قانون رواتب الوزراء.

وأضاف "خليل"، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن قرار زيادة رواتب الوزراء والمحافظين من الناحية السياسية خاطئ، ودخول مشروع القانون في هذا التوقيت خاطئ أيضًا".

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "اعترضنا علي مشروع القانون على اعتبار أن معظم الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والمحليات وممن يقومون بالعمل اليومي في مصر، مرتباتهم متدنية".

كما أكد تدني المعاشات قائلًا: "ناس بتقعد 40 سنة في الخدمة، وتتقاضى مبالغ بسيطة جدًا"، لافتًا إلى أن الزيادة السنوية لا تؤدي نتائج إيجابية نتيجة التضخم السنوي وما يعقبه من تغير في الأسعار.

وأوضح أن "زيادة رواتب الوزراء من الناحية المالية ليس لها أثر مالي على الموازنة العامة للدولة بشكل كبير".

وشدد على أن تمييز فئة من المجتمع على حساب أخرى في هذا التوقيت، خاصة إذا كان هذا الشخص على سلم العمل الوظيفي قد يضفي شبه على أن هذا الشخص "بيوسع لنفسه".

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