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بالفيديو.. قادة إسرائيليون في مرمى قناصة «سرايا القدس»

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قادة إسرائيليون في مرمى قناصة «سرايا القدس»
قادة إسرائيليون في مرمى قناصة «سرايا القدس»

وكالات

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نشرت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية اليوم، الخميس، مقطع فيديو يُظهر قادة عسكريين إسرائيليين في مرمى قناصتها على طول الحدود مع قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته "سرايا القدس"، قائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي آيال أزامير، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يؤاف مردخاي، وهما في مرمى قناص عند حدود قطاع غزة.

وفي نهاية الفيديو وجهت سرايا القدس رسالة للجيش الإسرائيلي باللغتين العربية والعبرية تضمنت النص التالي: "أنتم تقتلون أبناء شعبنا بدم بارد، وتظنون أنكم محصنون، في الوقت الذي فيه كبار قادتكم في مرمى قناصينا".

ولم تكشف "سرايا القدس" تاريخ رصد القائدين الإسرائيليين على حدود القطاع.



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