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قيادي إخواني بارز: مقارنة مرسي بأردوغان ظالمة

الحياة السياسية

مرسي وأردوغان
مرسي وأردوغان

حسن عاشور

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أردوغان

الإخوان

محمد مرسي

مقارنة

اعتبر الدكتور أشرف عبد الغفار، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن المقارنة بين الرئيس الأسبق محمد مرسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي "ظالمة".

يأتي ذلك بعد أن دعا أردوغان إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو المقبل، في خطوة حظيت بالترحيب من جانب المعارضة، ما دفع البعض إلى مقارنة موقفه برفض مرسي الاستجابة للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، استجابة لمظاهرات 30 يونيو.

وكتب عبد الغفور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتعجب من الذين يقارنون موقف الرئيس مرسي وموقف الرئيس اردوغان من مسألة الانتخابات المبكرة".

وأضاف: "أردوغان حكم 16 عامًا كرئيس وزراء ورئيس جمهورية وقبلها حكم ثماني سنوات كرئيس لأكبر بلدية في تركيا وهي اسطنبول ذات الثلاثة عشر مليونًا وقتها، ورئيس البلدية في تركيا له صلاحيات كبرى، وما أكسبه من إدراك لواقع الدولة، وقيامه بإجراءات تجعله بفضل الله متمكنًا، بينما الرئيس مرسي لم يحكم سوى أقل من سنة، ولم يكن يملك مؤسسات الدولة".

وتابع: "أردوغان هو من اختار الانتخابات المبكرة لواد فتنه أمريكية خليجية مصرية لاحت في الأفق إذن معه زمام المبادرة، مرسي في ظروف مضطربة واحتقان إعلامي غير مسبوق وأموال طائلة تهبط من هنا وهناك وعدم السيطرة على أي من مفاصل الدولة و كان الأمر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأشار إلى أن "أردوغان شعبيًا أقوى من المعارضة مجتمعة بينما مرسي بالطبع لم يكن كذلك، أردوغان وضع المؤسسة العسكرية في موضعها الصحيح"، بعكس مرسي، الذي أشار إلى أن المؤسسة العسكرية تغولت عليه.

 


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