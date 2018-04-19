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اتليتكو مدريد وريال سوسيداد

بالفيديو.. ريال سوسيداد يقسو على أتلتيكو مدريد

بالفيديو.. ريال سوسيداد يقسو على أتلتيكو مدريد

الرياضة

اتليتكو مدريد وريال سوسيداد
اتليتكو مدريد وريال سوسيداد

أمير سعد

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اتليتكو مدريد

ريال سوسيداد

حقق فريق ريال سوسيداد فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدورى الإسبانى.

سجل ثلاثية فريق ريال سوسيداد فى مرمى أتلتيكو مدريد ويليان خوسيه وخوانمى هدفين فى الدقائق 27، 80 و 92 من زمن المباراة، وتعد هزيمة الروخى بلانكوس اليوم هى الرابعة له هذا الموسم بعد أن تلقى الخسارة أمام كل من إسبانيول، برشلونة وفياريال.

بهذه النتيجة توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 71 فى المركز الثانى، متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذى لديه 83 نقطة، بينما يحل ريال سوسيداد فى المركز الحادى عشر برصيد 43 نقطة.     

تلك الهزيمة التى تلقاها أتلتيكو مدريد منحت فريق برشلونة فرصة التتويج بلقب الدورى الإسبانى فى حال فوزه على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا يوم الأحد 29 من الشهر الحالى ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

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