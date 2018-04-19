» تصريح ناري لـ"نيمار" عن محمد صلاح

19 أبريل 2018 - 10:20 م

أكد نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل،نيمار دا سيلفا ، أن هناك عدد من اللاعبين بإمكانهم صنع الفارق لمنتخباتهم مثل مواطنيه جابريل خيسوس وفيليبي كوتينيو، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.



وأوضح "نيمار"، حسبما نقلت صحيفة "جازيتا سبورتيفا" البرازيلية: "أنه كأس العالم وسيتواجد العديد من اللاعبين الكبار، ولكنني أعتقد أن فيليبي كوتينيو وجابريل خيسوس سيصنعان الفارق لنا، لاعب آخر يتواجد في منتخب آخر هو محمد صلاح، يوجد كثيرين مثل إدين أزار وكيفين دي بروين ولويس سواريز".

