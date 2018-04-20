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مؤمن زكريا مرشح لجائزة هدف الأسبوع في أبطال آسيا

الرياضة

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

المصريون ووكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، ترشح 4 أهداف للفوز بجائزة أفضل هدف في الأسبوع للجولة السادسة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
ووفقًا لموقع الاتحاد الآسيوي، فإن الاختيار من الجمهور هو من سيعلن صاحب هدف الأسبوع واضعًا رابطًا إليكترونيًا للتصويت.
وحدد الاتحاد الآسيوي 4 أهداف هي للإماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين في مرمى الريان القطري، وانتهت المباراة بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدف.
وضمت القائمة هدف المصري مؤمن زكريا لاعب أهلي جدة السعودي في مرمى الجزيرة الإماراتي، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف.
كما ضمت هدف الإيراني شروف موختيدينوف لاعب ناساف في مرمى الوصل الإماراتي، وانتهت المباراة بفوز ناساف بهدفين لهدف.
والهدف الأخير كان للكوري الجنوبي ليم سيون يونغ لاعب تشونبوك هيونداي في مرمى كيتشي بطل هونغ كونغ، وانتهى اللقاء بفوز تشونبوك هيونداي بثلاثة أهداف دون رد. -

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