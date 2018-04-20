» "التموين": إضافة المواليد للبطاقات يتوقف على هذا الأمر

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن "شنط رمضان" أحد برامج الرعاية، والحماية الاجتماعية التى تكفلها الحكومة لمواطنيها، ولإدراكها بالفترة الحالية من وجود استهلاك زائد، وأسر ترغب فى الشعور بأن لديها ما يكفيها خلال شهر رمضان.



وأضاف "سويد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهوند سرى، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بجانب دور وزارة التضامن الاجتماعى وما تقوم به، من خلال الجمعيات الأهلية، هناك مبادرة حكومية بدأت من وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن هناك برتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف و التموين، لتوفير احتياجاتهم من السلع لعمل ما يقرب من مليون شنطة رمضان، وذلك بالاشتراك مع وزارتى السياحة والبترول، على أن تتولى وزارة الأوقاف توزيع الشنط، من خلال لجان الزكاة الموجودة بالمساجد على مستوى الجمهورية، والتى تتوافر لديها قوائم بالأسر الأولى بالرعاية، وبالتالى نضمن توزيعها بشكل عادل.

