  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:29 ص
بحث متقدم
ماسبيرو

إحالة مذيعة في ماسبيرو للتحقيق لهذا السبب

مجلس النواب

"الأجور والمرتبات زادت نحو 10% بالموازنة الجديدة"

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

أسباب إقالة وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور

سد النهضة

برلماني: "هذا هو الحل الأمثل لأزمة سد النهضة"

صندوق النقد الدولي

5 قرارات حكومية جديدة تُغضب المصريين

المستشار هشام جنينة

بالفيديو.. رد فعل «جنينة» على دفاع فريد الديب عنه

الإخوان في قفص الاتهام (أرشيفية)

لهذه الأسباب.. لا مصالحة بين السلطة و«الإخوان»

مجلس النواب المصري

راتب الوزير 32 ألف جنيه.. وزيادته قرار خاطئ

سد النهضة

مصر تجهز مفاجأة عسكرية لـ«سد النهضة»

أرطغرل

لماذا حرم «برهامي» مشاهدة مسلسل «أرطغرل» ؟

نتنياهو:

6 دول على الأقل تدرس نقل سفاراتها للقدس

عرب وعالم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع شاب تحت عجلات سيارة نقل بالفيوم

#

عواصف أوروبا تودي بحياة 7 أشخاص على الأقل

#

10 دول تستعد لنقل سفاراتها للقدس

#

إسرائيل تتواصل مع 10 دول لنقل سفاراتهم إلى القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "ما لا يقل عن ست" دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس في أعقاب قرار الولايات المتحدة القيام بذلك، بحسب «رويترز».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن المقرر نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو وهو يوم النكبة وإعلان ما يسمى بقيام دولة إسرائيل عام 1948.
وقال نتنياهو، لدبلوماسيين أجانب خلال حفل استقبال في القدس احتفالا بالذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل "من أجل تعزيز السلام.. أنقلوا سفاراتكم إلى هنا".
وقدم نتنياهو الشكر لغواتيمالا التي قررت نقل سفارتها بعد الإعلان الأمريكي مباشرة لكنه لم يذكر أسماء الدول الأخرى التي قال إنها تدرس نقل سفاراتها.
وأضاف نتنياهو "يسرني أن أقول إن هناك ما لا يقل عن ست دول تتحدث جديا معنا الآن بشأن نقل سفاراتها إلى القدس"، مشيرا إلى أن أول عشر سفارات ستنتقل إلى القدس ستحظى "بمعاملة تفضيلية" دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 6 دول على الأقل تدرس نقل سفاراتها للقدس
» «صلاح» يقرر الانتقال إلى برشلونة
» "التموين": إضافة المواليد للبطاقات يتوقف على هذا الأمر
» تفاصيل إحباط تهريب مخطوطة فلسطينية نادرة بالمطار
» شوارع القاهرة.. لا كرامة لنبي ولا عالم في وطنه
» انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتوجاز في أسيوط
» تصريح ناري لـ"نيمار" عن محمد صلاح
» الرئيس السوداني يقيل وزير خارجيته
» بالصور.. رئيس أركان قطر في السعودية
» بالفيديو.. قادة إسرائيليون في مرمى قناصة «سرايا القدس»
» الخارجية الأمريكية تكشف معلومة خطيرة عن هجوم دوما

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية