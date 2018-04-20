وفاة مندوب كوت ديفوار بالأمم المتحدة فجأة

20 أبريل 2018 - 02:56 ص

نعى مجلس الأمن الدولي كبير دبلوماسيي كوت ديفوار لدى الأمم المتحدة برنار تانوه- بوتشو، أمس الخميس، بعد وفاته فجأة.



وأشاد زملاء الدبلوماسي في المجلس المؤلف من 15 عضوا ببرنار تانوه- بوتشو (67 عاما) لالتزامه بقضية السلام والأمن في إفريقيا وحول العالم.



وجاء في بيان صادر عن المجلس: "خسر أعضاء مجلس الأمن أحد كبار المحترفين (بعدما) خدم بلاده لأكثر من 40 سنة بمعرفة واسعة وإخلاص جم ومهارات دبلوماسية هائلة، وخسارة زميل ستُفتقد حكمته وروحه ولطفه كثيرا".



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه "يشعر بحزن عميق جراء الوفاة المفاجئة" للدبلوماسي الايفواري، وقدم تعازيه لعائلته ولحكومة بلاده وشعبه.



وعمل تانوه - بوتشو سابقًا سفيرًا لبلاده في آسيا الوسطى وشرق أوروبا وروسيا، فضلًا عن مصر والسودان.



وكان متزوجا ولديه ثلاثة أطفال.

