"بريطاني" مصاب بالإيدز يواعد مثليين ويصيبهم بمرضه

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حكمت محكمة بريطانية بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق حلاق مصاب بالإيدز، قام نقل العدوى بشكل متعمد إلى خمسة من مثليي الجنس، فيما نجا خمسة آخرون من خططه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن داريل راو (27 عاما) عزم على نقل فيروس "HIV " المفضي إلى الإيدز إلى عدد من المثليين في منطقتي برايتون ونورتوم بورلاند، بعدما اكتشف انتقال العدوى إليه.

وكان الحلاق استدرج عشرة مثليين عبر تطبيق هاتفي للتعارف، ثم قام بممارسة الجنس معهم، لينتقل الفيروس إلى خمسة منهم.

وبعد إقامة العلاقة الجنسية، عكف الحلاق على بعث رسائل استفزازية لضحيته، يخبرهم بأنهم أصبحوا مصابين بالإيدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم ضحايا الحلاق في العشرينات من عمرهم، لكن حظهم قادهم إلى التعرف على الحلاق، ليصبحوا فريسته. وبموجب الحكم، سيقضي المدان اثنتي عشرة سنة على الأقل داخل السجن.

وقال أحد ضحايا الحلاق المصابين بالفيروس إنه يفكر طيلة الوقت في الإقدام على الانتحار، كما أنه بات عاجزا عن الثقة في أي شخص كان بعدما دمر راو حياته.


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