غاز سام يقتل عجوز ويخلي عمارة سكنية بالرياض

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لقى مواطن مسن مصرعه واصيبا شاب وفتاة باختناق اثر تسرب مادة كيمياوية خطيرة ، مما أدى إلى إخلاء 31 شقة من عمارة سكنية بالرياض.

ونقلت "العربية نت" عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد حبيل الحمادي قوله:" إن أجهزة الرصد كشفت عن وجود مادة "فوسفيد الألومنيوم" في إحدى الشقق بنسبة عالية، أسفرت عن وفاة مواطن عمر 63 عاماً نتيجة اختناقه بالمادة، بعد نقله من الهلال الأحمر إلى المستشفى، كما أصيب شاب وشابة بالاختناق، وتلقيا العلاج اللازم".

وأضاف أن "الفرق عملت على تهوية العمارة بالكامل لتخفيف حدة الرائحة، حيث أن "مبيد فوسفيد الألومنيوم" من المواد التي لا تستخدم نهائياً في المساكن، وإنما في مخازن وصوامع الغلال، وبإجراءات وطرق محددة، ويتم التعامل معها بواسطة أشخاص مؤهلين تابعين للمؤسسات المرخصة ببيع هذا المبيد".

وأبان الحمادي أن البلاغ ورد للمديرية بوجود رائحة لمادة خطرة في عمارة سكنية تحوي 31 شقة بحي المرسلات شمال الرياض، وفور وصول الفرق تم إخلاء العمارة.


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