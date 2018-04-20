» فيديو.. سحل فتاة ايرانية لعدم التزامها بالزي الشرعي

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الشرطة الايرانية
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أثار مقطع فيديو "مروع" انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعنيف امرأة من قبل عناصر الشرطة الدينية، ضجة في إيران، حيث أمرت وزارة الداخلية الإيرانية بإجراء تحقيق بعد أن بث هذا التسجيل المصور الذي يظهر جرّ امرأة شابة ودفعها، بينما تقاوم الاعتقال لعدم تمسكها بـ"الزي الشرعي".

وذكرت وكالة أنباء "إسنا"، شبه الرسمية، ان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي طلب "تحقيقاً شاملاً وتقريراً" حول تعامل الشرطة مع الموضوع.

وتعليقاً على الفيديو الذي أثار امتعاضاً واسعاً من قبل عدد من الناشطين الإيرانيين، أكدت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد للعربية.نت أن الواقعة حصلت في طهران، وأن النساء اللواتي يظهرن فيه وهن يعنفن المرأة الضحية بعد اتهامها بأن حجابها "غير مناسب" أو "متطابق" مع ما يفرضه النظام الإيراني، هن عناصر من "الشرطة الدينية" اللواتي يستخدمهن النظام من أجل ترويع النساء.

وأظهر التسجيل المصور، الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، عدداً من عناصر الشرطة، وهم يحاولون مرافقة امرأة من حديقة عامة، في حين تصيح امرأة أخرى، طالبة التعامل مع "الموقوفة" برفق، قائلة إنها مصابة بمرض في القلب.

ودانت معصومة ابتكار نائبة الرئيس لشؤون المرأة نهج الشرطة "العنيف" في هذا الموقف.


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