» عصائر تحارب الشيخوخة

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العصائر من المشروبات اللذيذة التي نعشقها جميعاً، خاصة في فصل الصيف. إلا أن خبراء التغذية ينصحوننا بمحاولة انتقاء المكونات الصحيحة للعصائر لضمان الحصول على أعلى فوائد من كوب العصير.

ويقول موقع "بولدسكاي"، المعني بالشؤون الصحية، إن هناك بعض العصائر الي قد تحارب الشيخوخة، وتحافظ على صحة الجسم ونضارة الوجه، وتلك العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات المختلفة ومضادات الأكسدة.

وينصح خبراء التغذية بأن تقوم بانتقاء الفواكه الغنية بفيتامين "C " مع مضادات الأكسدة. ومن ضمن العصائر المخفوقة التي تكون بمثابة درع بالنسبة لك في مقاومة الشيخوخة الأنواع التالية:

1) العصير الأخضر المخفوق

فالأوراق الخضراء والخضراوات تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للصحة، كما أنها تنقي الجسم من السموم. ويتكون هذا العصير المخفوق من بعض أوراق السبانخ الخضراء وحبة واحدة من الخيار وحبة واحدة من الموز والقليل من حبات العنب و3 ملاعق من عسل النحل ونصف كوب من الحليب.

2) عصير محاربة التجاعيد

يطلق خبراء التغذية على هذا العصير المخفوق اسم "عصير الجلد اللامع".. لماذا؟ السبب هو أن الجزر يحتوي على فيتامين "A " ومضادات الأكسدة، التي تحافظ على شباب البشرة. كما أن إضافة عصير البرتقال لهذا المزيج يضمن حصول الجسم على فيتامين "C "، المسؤول عن تخليق الكولاجين في الجلد وتجديد الخلايا ومحاربة التجاعيد.

كما أن هذا المزيج يساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم. ويتكون هذا العصير المخفوق من ثمرة جزر وثمرة تفاح و4 ملاعق عسل نحل ونصف كوب عصير برتقال. ويجب أن نتحاشى تماما إضافة أي سكريات.

3) عصير الطاقة وإنقاص الوزن

يعتبر هذا النوع من العصائر التي تمد الجسم بالطاقة نظراً لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. فالموز يمد الجسم باحتياجاته من الكربوهيدرات والبوتاسيوم والألياف، كما أن الحليب يمد الجسم بالبروتين والكالسيوم.

كما أن إضافة الفواكه المجففة يجعل من هذا العصير أفضل كوب صحي يمكن أن تتناوله. فالتمر غني بالفيتامينات والمعادن، أما اللوز والكاشيو فيمدون الجسم بالبروتين، كما أن الزبيب يحتوي على مضادات الأكسدة.

وينصح خبراء التغذية بتناول هذا العصير أثناء اتباع أنظمة إنقاص الوزن.

ويتكون هذا العصير من ثمرة موز كاملة النضج و4 ثمرات تمر و8 إلى 10 حبات زبيب و5 حبات لوز و5 حبات كاشيو وكوب من الحليب منزوع الدسم ونصف كوب ماء وملعقة عسل نحل. ينصح بتناول هذا المشروب بارداً.

4) عصير إشراقة الصباح

هذا العصير مثالي جداً للصباح، حيث إنه يحتوي على خليط من المانجو والأناناس والبرتقال والموز والتمر والعسل، مما يجعل منه عصيراً صحياً غنياً بالفيتامينات، خاصة فيتامين "C "، حيث أن تناوله لمرة أو مرتين بالأسبوع سيضفي إشراقاً ملحوظاً على الوجه. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في المكونات ستجدد خلايا الجلد. أما فيتامين "A "، فسوف يضمن المحافظة على قوة النظر.

ويتكون هذا العصير من ثمرة متوسطة الحجم من الأناناس وثمرة واحدة من الموز ونصف كوب من عصير البرتقال و4 ثمرات من التمر وملعقتين من عسل النحل وثمرة مانجو ناضجة. يمكن تناوله إما خفيفاً أو سميكاً حسب الرغبة.


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