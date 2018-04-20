» 25% من المصريين يعانون أعراض نفسية

أكدت الدكتورة نها صبرى، رئيس وحدة أبحاث الطب النفسى فى جامعة القاهرة، أن 25% من المصريين لديهم أعراض نفسية، و7% منهم فقط مصابين بالفعل.

وقالت "صبرى" في حول لها مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد":"إن الدراسة التى كشفت عن تلك الأرقام جرت على مرحلتين وهما مرحلة المسح، مستخدمين فيها ما يسمى بـ"مقياس الصحة العامة"، الذى تبين من خلاله ظهور إضطرابات وأعراض نفسية على المصريين، بنسبة تصل إصابة شخص من كل 4 مصريين، ولكنها لا ترقى لتشخيصها بمرض نفسى".

وتابعت :" المرحلة الثانية، تم استخدام مقياس مترجم للغة العربية، أكثر دقة يسمى بـ"المقياس العالمى المصغر لفحص الحالة النفسية والعصبية"، عن طريق أطباء نفسيين مدربين على استخدام هذا المقياس".

واشارت الى ن النتيجة الأكثر دقة، كانت إصابة 7 % من المصريين بأمراض نفسية حقيقية.