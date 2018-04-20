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الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا للأسيوطي

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الزمالك

مرتضى منصور

خالد جلال

يوصل الفريق الأول بنادي الزمالك استعداداته لمباراته أمام الأسيوطي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها الأحد المقبل.

ويتدرب الفريق عصر اليوم الجمعة، بعدما رفض خالد جلال المدير الفني للفريق منح اللاعبين أي راحة عقب مباراة الفريق أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يشارك جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء حازم أمام ومحمد إبراهيم، اللذان يتدربا منفردان بعد أزمتهم مع مدير الكرة أيمن حافظ.



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