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"قلة المياه" تدمر خلايا المخ

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قلة المياه

خلايا المخ

التوتر العاطفي

العديد من العادات السيئة التي يتبعها الإنسان تدمر خلايا مخه دون أن يلاحظ.

وأشار علماء من اليابان، إلي خمس عادات للإنسان تسبب ضررا بالغا لخلايا الدماغ لا يمكن إصلاحه.

وتضم القائمة التي وضعها العلماء عادات تسبب خللا في عمل الخلايا العصبية التي تضمن جودة الوظائف المعرفية، حسب صحيفة ZIV.ru الإلكترونية.

وجاءت قلة شرب الماء على رأس القائمة، إذ يشكل الماء ثلاثة أرباع دماغ الإنسان، أي أن الجفاف بالنسبة له أحد أنواع التعذيب.

 لذلك، عندما يشعر الجسم بالعطش، فإنه يرسل جميع مخزون الماء إلى الدماغ.

أما المخدرات فهي مواد تسبب اضطراب العمل الطبيعي لخلايا الدماغ. وفي الحالات الحرجة، قد يسبب هذا رفض الخلايا القيام بوظائفها.

ويعرض التدخين خلايا الدماغ لهجمات عنيفة من جانب كريات الدم البيضاء، وعندما تكون هذه الخلايا ضعيفة فإنها تتلف.

وبشأن قلة النوم، يقول الباحثون إنها تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية.

كما يؤكد الباحثون على أن التوتر العاطفي يشكل خطورة على وحدة خلايا الدماغ، لأنه يحفز الاضطرابات العصبية النفسية، التي تنتج عنها عمليات مدمرة تشمل مجمل أجزاء الدماغ.



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