"حازم حسني" غاضب من الوضع السياسي

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السياسة

حازم حسني

الفساد السياسي

شبه الدكتور حازم حسني المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، الوضع السياسي في مصر بالفاسد.

وأضاف "حسني" في تدوينة علي "تويتر" قائلًا، "فاسد تجارته الدين، فحين تهاجمه توصم بخيانة الدين".

وتابع: "وفاسد تجارته الوطن، فحين تهاجمه توصم بخيانة الوطن، وفاسد تجارته آلام الناس، فحين تهاجمه توصم بخيانة الناس".

وقال "حسني"، "وفاسد شغلته فكهاني، فبماذا توصم حين تهاجمه؟ توصم بخيانة نعمة ربنا!".

وقد تفاعل رواد تويتر مع حسني حيث قال حكيم علي، "النقد الموضوعي غير الهجوم وحضرتك سيد العارفين وقريبا ستخف نبرة الغضب في الخوار لتتلاقى الأفكار وننقذ سويا الوطن أن شاء الله".

وأضاف آخر، "وفاسد يملك العلم والخبرة واكتشف خديعته فكابر وابي أن يعترف بالخطأ ووضع الظالم والمظلوم في سلة واحدة خشيه من الظالم وعدم اعتراف بالخطأ".



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