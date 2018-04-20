بالصور.. الكحلاوي تطلق قوافل طبية لمستعمرة الجزام والواحات وأطفيح

20 أبريل 2018 - 10:42 ص

أطلقت جمعية الباقيات الصالحات برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوي، قافلة مساعدات للقرى الأكثر احتياجا بالواحات البحرية وأطفيح، ومستعمرة الجذام .

وصرح اللواء راضي محمد، مدير إدارة المساعدات والقوافل بجمعية الباقيات الصالحات أنه تم تركيب 492 وصلة مياه بالعداد بالواحات البحرية، بالإضافة إلى توزيع 500 كرتونة غذائية وطن لحوم، وتوزيع جهاز عرائس لـ 30 فتاة من الأيتام ضمن خطة جمعية الباقيات الصالحات لمساعدة القرى الفقيرة بالواحات البحرية.

وفى أطفيح، أشار مدير إدارة المساعدات بجمعية الباقيات الصالحات إلى تركيب 300 وصلة مياه بالعداد كمرحلة أولى، وتوزيع 250 كرتونة مواد غذائية بالإضافة إلي توزيع نصف طن لحوم وتجهيز 20 من العرائس الأيتام وتوزيع 250 بطانية.

وفي سياق متصل قال اللواء راضي إنه تم إطلاق قافلة مساعدات لمستعمرة الجزام وشملت القافلة توزيع 250 من كراتين المواد غذائية ونصف طن لحوم بالإضافة الي توزيع 250 بطانية.